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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos'un Galatasaray derbisi planı - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos'un Galatasaray derbisi planı

        Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda tek belirsizlik ise cezalı Gedson Fernandes'in yerine oynayacak isim

        Giriş: 01.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:32
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        10 belli, 11. kim olacak?
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıkan Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

        Teknik direktör Fernando Santos'un derbi 11'inde tek belirsiz ise cezalı Gedson Fernandes'in yerine oynayacak isim.

        SALİH UÇAN ÖNE ÇIKIYOR

        Bu bölge için öne çıkan Salih Uçan, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçına 11'de başlamış ve siyah-beyazlıları öne geçirmişti. Devre arasında kenara gelen Salih, yerini Cenk Tosun'a bırakmıştı. Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Salih, önceki İstanbulspor maçında da son yarım saatte görev almıştı.

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        AMARTEY İHTİMALİ

        Ayrıca Santos orta alan direncini artırmak için derbiye Musrati'nin yanında Daniel Amartey'le de başlayabilir. Amartey, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında ön liberoda 90 dakika şans bulurken Musrati'nin gelmesinin ardından kulübeye dönmüştü. Stoperde eleştirilse de ön liberoda oynadığında beğenilen Amartey'in Gedson Fernandes'in yokluğunda derbide Santos'un tercihi olabilir.

        10 İSİM DEĞİŞMİYOR

        Beşiktaş'ta diğer isimler ise kalede Mert, savunmada Onur Bulut, Necip, Omar Colley, Masuaku, orta alanda Musrati, Muci, hücumda ise Rashica, Cenk ve Semih şeklinde sahada olacak.

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