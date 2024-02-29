Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi ve Aboubakar açıklaması!

"DAHA HEDEF ODAKLI, ORGANİZE OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Takımın başına geçtikten sonra hücumda ve savunmada değişimler yaşandığını, bununla birlikte iyi yolda olduklarını ifade eden Fernando Santos, "İyiye giden şeyler var tam olarak değiştiremediğimiz ya da değiştirme yolunda iyi gittiğimiz şeylerden bahsedebilirim. Ofansif anlamda topu çok döndüremiyoruz. Aslında yavaşız. Daha akıcı, hızlı oynamak zorundayız. Bundan kastım topu alıp sürekli koşmak değil. Daha hedef odaklı, organize oynamak zorundayız. Bazen geriye çok oynuyoruz. Çok pas hatası yaptığımız zamanlar da oluyor. Geriye dönük olarak bunları kıyasladığınız zaman iyi bir aşamaya getiriyoruz. Düzeltmeye başladık. Yine de benim istediğim aşamaya gelmedi. Oyuncularım çabalıyor. Rakip ceza sahasına çok fazla giremediğimizi düşünüyorum. Oyuncularla yazılı ve görsel olarak bunları konuşuyoruz. Daha da iyiye gidecek. Biraz kontratak oynama alışkanlığı ya da direkt hücum yapma alışkanlığı, topa sahip olurken organize bir hücum değil de direkt uzun top atma alışkanlığı olduğunu görüyorum. Zamanla bunu toparlayacağız. Defansif olarak konuşacak olursak orada pozitif sinyaller var. Bu anlamda gelişiyoruz. Ligdeki tüm hocalara saygı duyuyorum. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, rakip forveti diğer ceza sahasına kadar kovalayabiliyor. Bu bir eleştiri değil, benim düşüncem. Benim futbol anlayışımda bu yok. Ben daha çok ön alan presinde, alan savunmasını tercih ediyorum. Bu anlamda da top rakipteyken yaptığımız savunmada eksiklerimiz var. Top rakipteyken agresif değiliz. Mücadelelere bazen çok rahat izin veriyoruz. İkili mücadeleleri alamıyoruz. Rakibimiz baskıdan çok rahat çıkabiliyor. Son maç çok iyiydi. Çok daha iyiye gideceğiz. Kazanmak, kazanma alışkanlığı elde etmek çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Taraftarımızı da anlıyorum. Göze daha hoş gelen futbol, daha gollü futbol istiyor herkes. Bu zaten Beşiktaş'ın DNA'sında var. Zaten öyle oynamak zorundayız. Şu an kazanıyoruz. Kazanmaya devam etmek zorundayız. Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.