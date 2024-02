Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi ve Aboubakar açıklaması!

"ŞİMDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ YILIN PLANLAMASINA BAŞLADIK"

Gelecek yıl için çalışmalara başladıklarını belirten Santos, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğiyle aynı şey aslında. Beşiktaş her zaman kupa kazanmak, şampiyon olmak için oynar. Ben de taraftarlığın ne olduğunu biliyorum. Benim hayalim de aslında benzerlik gösteriyor. Bu yıl ligde üçüncü olup, kupayı almak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Gelecek yıl ben şampiyon olmak istiyorum. Avrupa'da iyi oynayan bir takım kurmak istiyorum. Bu anlamda da iyiye gittiğimizi biliyorum. Fernando Santos olarak taktiğe, kimin oynayacağına, oynamayacağına ben karar veriyorum. Ama işin diğer tarafı da hayallerimizi düşünürken yönetim tarafı da var. Onlarla da iyi ilişki içindeyiz. Şimdiden önümüzdeki yılın planlamasına başladık. Biraz zor olacak. Yabancı sınırı 14'tü, 12'ye iniyor. Çok fazla Türk oyuncu ihtiyacımız olacak. Plan yapmak zorundayız. Bu sadece yönetim ya da benim işim değil. Bunu için çalışıyoruz. Buraya geldiğimde zaman yoktu. Transfer başlamıştı, kaotik bir durum vardı. Önümüzdeki sezonda nasıl bir kadro planlaması yapacağız, bunları konuşacağız. Kararları benim verdiğim yerler var, yönetimin vereceği yerler var. Burada önemli olan iyi iş birliği içinde olmak. Şimdiye kadar çok iyi gitti. Hedef her zaman soruluyor. Bu hedef her zaman şampiyonluklar yaşamak. Hedefe ulaşmak da sadece benim direkt söyleyebileceğim bir şey değil" ifadelerini kullandı.