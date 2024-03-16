Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos, iç sahada 7 puan kaybetti - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos, iç sahada 7 puan kaybetti

        Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra Süper Lig'de iç sahada 6 maça çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanıp, 7 puan kaybeden Portekizli, yenilgileri de son 2 maçta yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fernando Santos, iç sahada 7 puan kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 kaybetti. Ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de arka arkaya 2 müsabakadan kayıpla ayrıldı.

        Ligin 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Teknik Direktör Fernando Santos da Tüpraş Stadyumu'nda 7 puan kayıp yaşadı.

        Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Konyaspor’u evinde yenen Santos idaresindeki Beşiktaş, Galatasaray ile Antalyaspor’a yenilirken, Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Çöküş!
        Çöküş!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa