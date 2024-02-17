Fernando Santos 11'ini belirliyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Tümosan Konyaspor maçına yoğunlaştı. Teknik direktör Fernando Santos'un, bu mücadelede şans vereceği isimleri büyük oranda belirlediği ifade edildi
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Siyah beyazlılarda kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunma hattının sağında Onur Bulut yer alırken, sakatlığını atlatan Svensson’un da maça 11'de başlama ihtimali bulunuyor.
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Savunmanın solunda Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku olacak. Stoperde Joe Worrall - Necip Uysal ikilisi görev yapacak.
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Ön liberoda yeni transferlerden Al-Musrati forma giyecek. Libyalı oyuncunun önünde ise Muci - Gedson ikilisinin olması bekleniyor.
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Hücumda sakatlığını atlatan Milot Rashica, sağ kanattaki yerini alacak. Solda ise Semih Kılıçsoy görev yapacak.
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Fernando Santos, ileri uçta ise Aboubakar veya Cenk Tosun'a şans verecek.