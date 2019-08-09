Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve çocukları Kailash ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Akhisar Belediyespor ile oynadıkları Süper Kupa maçını kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi, kupa başarısını ailesi ile birlikte yemek yiyerek kutladı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda yemek yiyen Muslera, restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülendi.

Aracını beklediği sırada Galatasaray taraftarlarının tebriklerini kabul eden ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen başarılı kaleci ve ailesi araçlarının gelmesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.