Fernando Muslera: Büyük bir maç bizi bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

"BÜYÜK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Toplantıda soruları yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, "Yarın bu sezonki ana hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz. Rakip takımda kaleci Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Ben de kendisini seviyorum. Yarın biz kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.