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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Büyük bir maç bizi bekliyor - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Büyük bir maç bizi bekliyor

        Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi, "Büyük bir maç bizi bekliyor, yarın kupa alarak Bülent Korkmaz'ı geçmek benim için çok önemli başarı olacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:14
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        "Büyük bir maç bizi bekliyor"
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        Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

        "BÜYÜK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

        Toplantıda soruları yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, "Yarın bu sezonki ana hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz. Rakip takımda kaleci Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Ben de kendisini seviyorum. Yarın biz kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

        "BÜLENT KORKMAZ ÖNEMLİ BİR FİGÜR"

        Galatasaray'da Bülent Korkmaz ile kupa sayılarını eşitlemeye yakın olan Muslera, bu konuya yönelik, "Galatasaray tarihinin bir parçası olabilmek benim için çok önemli. Bülent Korkmaz da Galatasaray için önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek benim için çok önemli bir başarı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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