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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Meira'dan flaş açıklama: Joao Felix Galatasaray'a giderse... - Galatasaray Haberleri

        Fernando Meira'dan flaş açıklama: Joao Felix Galatasaray'a giderse...

        Galatasaray'da transferde hareketlilik devam ediyor. Birçok yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Portekiz'de de gündem oldu. Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan Joao Felix'in Galatasaray'a transferi için, sarı-kırmızılıların eskş futbolcusu Fernando Meira da açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 15:51
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          İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve kulüpten ayrılmak isteyen Joao Felix'in adı Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor.

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          Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Fernando Meira, Record gazetesine muhtemel transferi değerlendirdi.

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          Felix'in Galatasaray'a transfer olması gerektiğini savunan Meira, "Felix'in oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray doğru adres" dedi.

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          Muhtemel transferle ilgili konuşan Portekizli, "Kararı kendisi verecek ancak Galatasaray'a giderse el üstünde tutulacağını biliyorum. Felix için çok güzel bir deneyim olur." ifadelerini kullandı.

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          2019/20 sezonunun başında 127 milyon Euro rekor ücret karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e geçen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de geçirmişti.

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          Atletico Madrid forması ile 131 maça çıkan Joao Felix 34 gol ve 18 asistlik performans sergilerken, kiralık olarak gittiği Chelsea'de ise 20 maça çıkmış ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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          Portekiz Milli Takımı forması ile de 31 maça çıkan Felix, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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