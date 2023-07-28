Fernando Meira'dan flaş açıklama: Joao Felix Galatasaray'a giderse...
Galatasaray'da transferde hareketlilik devam ediyor. Birçok yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Portekiz'de de gündem oldu. Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan Joao Felix'in Galatasaray'a transferi için, sarı-kırmızılıların eskş futbolcusu Fernando Meira da açıklamalar yaptı
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve kulüpten ayrılmak isteyen Joao Felix'in adı Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor.
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Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Fernando Meira, Record gazetesine muhtemel transferi değerlendirdi.
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Felix'in Galatasaray'a transfer olması gerektiğini savunan Meira, "Felix'in oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray doğru adres" dedi.
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Muhtemel transferle ilgili konuşan Portekizli, "Kararı kendisi verecek ancak Galatasaray'a giderse el üstünde tutulacağını biliyorum. Felix için çok güzel bir deneyim olur." ifadelerini kullandı.
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2019/20 sezonunun başında 127 milyon Euro rekor ücret karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e geçen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de geçirmişti.
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Atletico Madrid forması ile 131 maça çıkan Joao Felix 34 gol ve 18 asistlik performans sergilerken, kiralık olarak gittiği Chelsea'de ise 20 maça çıkmış ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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Portekiz Milli Takımı forması ile de 31 maça çıkan Felix, 5 kez gol sevinci yaşadı.