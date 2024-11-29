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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ferit Odman Quintet bomontiada’da

        Ferit Odman Quintet bomontiada’da

        Türkiye'nin caz sahnesindeki en önemli ve öncü isimlerden davulcu ve besteci Ferit Odman 4 Aralık'ta bommontiada Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 01:17 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:17
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        Ferit Odman Quintet bomontiada'da
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        Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi, 4 Aralık Çarşamba akşamı Türkiye’nin caz sahnesindeki en önemli ve öncü isimlerden davulcu ve besteci Ferit Odman’ın Babylon’daki konserine ev sahipliği yapacak.

        Genç yaşta başladığı müzik kariyeri boyunca sayısız uluslararası projeye imza atan Ferit Odman caz eğitimine 1999 yılında AFS değişim programı ile gittiği İsveç’te başladı. 2001’de burslu olarak girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi – Caz Performans bölümünü başarıyla bitiren sanatçı, öğrenimi boyunca Donovan Mixon, Önder Focan ve Spin grubu ile albüm kayıtları, Kerem Görsev, Maffy Falay ve Lloyd Chisholm gibi Türkiye’deki birçok önemli caz müzisyeni ile konser ve turneler yaptı. 2004’te New York’ta School For Improvisational Music’te Billy Hart ile özel olarak çalışma imkânı bulan Ferit Odman, 2006 yılında Fulbright bursuna layık görüldü ve William Paterson University’de Caz-Performans Master’ını tamamladı.

        Davulu caz müziğinin kalp atışı olarak tanımlayan Ferit Odman, Yapı Kredi bomontiada Babylon’daki konserinde cazın ruhunu ve enerjisini müzikseverlerle buluşturacak.

        Konser biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

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        #Ferit Odman
        #bomontiada
        #konser
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