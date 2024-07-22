Ferit Edgü hayatını kaybetti
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykücü, denemeci ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti. Edgü'nün vefatını yazar Metin Celal duyurdu
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'Sırtlan Payı', 'Hakkari'de Bir Mevsim' ve 'Bir Düşkünün Güncesi' gibi öykü, deneme ve roman alanındaki eserleriyle tanın Ferit Edgü 88 yaşında hayatını kaybetti.
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Ferit Edgü'nün vefatını, Metin Celal duyurdu. Celal; "Çağdaş Türk Edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş" dedi.
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Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, Ferit Edgü'nün ölümüne duyduğu üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Ferit Edgü'yü kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve okurlarının başı sağ olsun."
Fotoğraflar: Instagram, X, İHA
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