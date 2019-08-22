Ferit Aktuğ: Çok komik bir film oldu - Magazin haberleri

Oyuncu Ferit Aktuğ, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Esra Aktuğ ile birlikte bir restorana giriş yapan başarılı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan ve oyuncu Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Eltilerin Savaşı' filminde boy göstereceğini dile getirdi.

Aktuğ, "Gupse Özay'ın hem oynadığı hem de senaryosunu yazdığı 'Eltilerin Savaşı' filminde yer aldım. Çekimleri yeni bitti ve heyecanla vizyona gireceği günü bekliyorum. Yine çok komik bir film oldu" diyerek objektiflere poz verdikten sonra eşiyle birlikte sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.