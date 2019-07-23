Gupse Özay, yeni bir fenomen karakter oluşturma adına yola çıktı.

Filmin adı; 'Eltilerin Savaşı'...

Karakterin adı; 'Sultan'...

Gupse Özay, 'Deliha'daki 'Zeliha'yı ve 'Görümce'deki 'Yeliz'i Türk sinemasının fenomen karakterlerinden biri haline getirmişti. Özay, yeni filmi 'Eltilerin Savaşı'ndaki 'Sultan'ı da bir fenomen haline getirmeyi amaçlıyor.

Gupse Özay'ın oyunculuk kariyerinin 6'ncı, senaristlik kariyerinin ise 4'üncü filmi olan 'Eltilerin Savaşı'nın çekimine başladı. NuLook Production yapımı olan filmin yönetmeni Onur Bilgetay.

Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde Gupse Özay'a eşlik ettiği filmde 'Sultan' ile 'Gizem' adlı iki eltinin bitmek bilmeyen bir rekabeti, iki elti arasındaki tatlı çekişmeleri ve yaşanan olaylar konu ediniliyor. 'Eltilerin Savaşı'nda beyazperdeye iki eltinin sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar, 31 Ocak'ta komedi türünde yansıyacak.