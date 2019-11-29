Ferhat ile Şirin oyuncuları kimler? sorusu bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Ferhat ile Şirin'in çekimleri Kapalıçarşı başta olmak üzere İstanbul'da yapılıyor. Dizinin konusu "Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır. Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız… Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…" şeklinde özetleniyor. İşte Ferhat ile Şirin dizisinin oyuncu kadrosu...