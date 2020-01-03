Ferhat ile Şirin neden yok?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Ferhat ile Şirin 3 Ocak FOX TV yayın akışında yer almıyor. Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümleri bir süreliğine ekranlara gelmeyecek. Bu akşam yayınlanacak olan Ferhat ile Şirin'de bu dizilerin arasında yer alıyor.

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.

3 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Türk İşi Dondurma (yerli sinema)

22.45 Hababam Sınıfı Askerde (yerli sinema)