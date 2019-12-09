09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemlerde işlenen kadın cinayetlerine bir tepki de Ferhat Göçer'den geldi. Geçtiğimiz akşam Şişli'de bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, gece boyunca dinleyicileriyle sohbet etti.
Göçer, "Bütün kadın cinayetlerini lanetliyorum. Bu dünyada saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşayabiliriz. Hala buna inanmak istiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Erkekler olarak biz sizin köleniziz. Öyle olmalıyız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Hal böyleyken size uzanan kirli ve kanlı elleri lanetliyorum" şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade etti.
"AYRILIKLARIMIZ EN FAZLA 20 GÜN SÜRÜYOR"
Yaklaşık 12 yıldır Ömür Gedik ile aşk yaşayan Göçer, birkaç ay önce ilişkisiyle ilgili ilk kez açıklama yapmıştı. Şarkıcı, "Arkadaşlar 12 yıllık ilişkide bu durumlar normal. Sonuçta iyi ve kötü günler de oluyor. Zaten durağan gitmesini beklememek lazım. Bizim ayrılıklarımız en fazla 20 gün sürüyor. Başımıza 3 defa geldi. İlişkilerde aralarda tartışma olacak, fırtına olacak ki tuzu biberi olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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