"SUYUNU ÇIKARTMAMAK LAZIM"

Öte yandan, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, şu ifadeleri kullandı:



Bugün 25 yıllık sahne hayatımda baştan sona kadar bütün her şeyi hikaye şeklinde anlatarak gideceğim. Ben 18 senedir burada sahne alan birisi olarak küçük de bir sitem edeceğim. Harbiye Açıkhava sahnesine çıkıyorsanız işi amacından da saptırmamanız lazım. Burada; sen daha çok sattın, onun afişi daha büyüktü, o çok bilet sattı konularının şirazesi kaymaya başladı. Burası konser alanı, bizlerin dinleyenlerle buluştuğumuz yerlerden biri, bunun suyunu çıkartmamak lazım.