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        Haberler Müzik Ferhat Göçer'den 25'inci yıla özel konser

        Ferhat Göçer'den 25'inci yıla özel konser

        Ferhat Göçer, 25'inci sanat yılını vereceği özel bir konserle kutlayacak. Göçer; bu anlamlı gecede sevdiklerim ve sevenlerimle paylaşacağım unutulmaz anlar için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:07
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        25'inci yıla özel konser
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        Ferhat Göçer, 25'inci sanat yılını Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde kutlayacak. Göçer, 4 Haziran günü vereceği 'Yaza Merhaba' konserinde şarkıcıya 40 kişilik bir senfoni orkestrası eşlik edecek. Klasik repertuvarının yanı sıra, bu geceye özel hazırladığı Anadolu Aryaları (Volume I) albümünden dünyaca ünlü tenorların seslendirdiği bazı aryalar da repertuvarında yer alacak.

        Harbiye’de kutlayacağı 25'inci yılına özel Ferhat Göçer; “Bu konser benim için çok anlamlı, Harbiye’de 25'inci yılımı bir senfoni orkestrası eşliğinde kutlayacağım. Açıkhava konserlerini hep çok sevdim ama Harbiye’deki konserlerin büyülü atmosferini ayrıca seviyorum. Bu anlamlı gecede sevdiklerim ve sevenlerimle paylaşacağım unutulmaz anlar için şimdiden çok heyecanlıyım” diyerek esprili bir dille sözlerini şöyle tamamladı: “Mevsimler birbirine karıştı, hava bir türlü karar veremedi. Ben bu konseri vermeden yaz gelmeyecek.”

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        #ferhat göçer

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