Usta sanatçı, “Fransa’ya tiyatro öğrenmeye gittim. Orada kalmayı hiç düşünmedim. Kanadalı oyuncu Monique Mercure vesilesiyle Fransa’dan Kanada’nın Quebec şehrine yatay geçiş yaptım. Ödüllü bir yazar olduğum için orada vatandaşlık teklif ettiler; kabul etmedim. En başından beri Türkiye’de kendi tiyatromu yapmayı arzuladım." şeklinde konuştu.