        Haberler Magazin Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in grafitisi büyüdükleri mahalleye çizildi

        Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses büyüdükleri mahalleye çizildi

        Adana'da iki grafiti sanatçısı, Ferdi Tayfur ile Müslüm Gürses'in büyüdüğü Hürriyet Mahallesi'nde iki evin duvarına grafitisini çizdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:46 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:46
        Büyüdükleri mahalleye çizildiler
        Adana'nın Seyhan ilçesinde bağlı Hürriyet Mahallesi'nde büyüyen Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te, Müslüm Gürses ise 3 Mart 2013'te hayatını kaybetmişti. Adanalı iki grafiti sanatçısı Çağatay Kayarlı ile Alper Ağca, hayran oldukları tayfur ve Gürses'in anısını yaşatmak için bir proje hazırladı.

        Proje çerçevesinde Çağatay Kayarlı ile Alper Ağca, sanatçıların büyüdüğü Hürriyet Mahallesi'ne giderek iki evin duvarına Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un grafitisini çizdi.

        Günlerce mahallede çizim yapan Çağatay Kayarlı; "Öncelikle ikisi de çok değerli sanatçılar. Bu çalışmayı yaparken çok keyif aldık. Biz Adana'da doğduk. Bu kültürü iyi biliyoruz. Onların şarkılarını dinleyerek büyüdük. Bu çalışmayı yaparken çok heyecanlandık. Mahalleli bize karşı çok olumlu yaklaştı. İnsanlar yaptığımız işe saygı duydu. Biz de onlardan geriye ölümsüz bir eser bırakmak istedik. Onların da yaptığı gibi. Bu çalışmayı hiç düşünmeden yaptık" dedi.

        Alper Ağca ise "Bu sokaklarda gezip kahvehanede oturmuşlar. Onlardan geriye ölümsüz bir eser bıraktık. Sanat tarihinde güzel bir iş oldu. İkisini de çok seviyorduk. Allah, rahmet eylesin. Bu çalışmayı yapmak için iskeleler kuruldu. Sprey boyayla yaptık. İlk defa bu kadar büyük bir çalışma yaptık. İki çalışmayı 3 hafta içerisinde tamamladık" ifadelerini kullandı.

        Hem Müslüm Gürses'i hem de Ferdi Tayfur'u tanıyan 88 yaşındaki Ali Tunç da; "İkisi de birbirinden terbiyeliydi. Ferdi Tayfur'un babası benim çok yakın arkadaşımdı. Biz onlarla bir aileydik. Bu çalışmayı yapan herkesten Allah, razı olsun. Çalışmaları görünce sanki onları yeniden görmüş gibi oldum" ifadelerini kullandı.

