Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü mevlidi okunacak

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur, hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam ediyor.

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Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı günü için mevlit okunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.

Fotoğraflar: AA, İha, Instagram