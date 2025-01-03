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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a nakledildi - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a nakledildi

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un cenazesi, İstanbul'a nakledildi. Hastane, Tayfur'un ölüm nedenini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:26
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        Cenazesi İstanbul'a nakledildi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü hastanedeki doktorunun talebi üzerine 16 Aralık gecesi Antalya'ya sevk edildi. Tayfur, dün akşam saat 19.38'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

        SEVENLERİ HASTANEYE GELDİ

        Duanın ardından başka bir hayranı ise Ferdi Tayfur'a ait şarkıyı seslendirdi. Hastane önünde toplanan kalabalık, 'Ferdi baba' diye bağırarak, Ferdi Tayfur’un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

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        SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

        İşlemleri sonrası Ferdi Tayfur'un cenazesi, hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı, kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ile Emniyet Müdürü İlker Arslan da burada dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze aracına bakarak, 'Dayıcığım diyerek gözyaşı döktü.

        HASTANEDEN AÇIKLAMA

        Hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi.

        AKM'DE ANMA TÖRENİ OLACAK

        Ferdi Tayfur'un cenazesi, bugün saat 10.30'da uçak kargoyla İstanbul'a nakledildi.

        Sanatçının cenazesi, kargo terminalinde kızı Tuğba Dınız ve kardeşi Funda Doğrul tarafından teslim alındı.

        Tayfur'un cenazesi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninin ardından ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak namazın ardından cenaze, Yeniköy Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

        Hayatını kaybetti
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