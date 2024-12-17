Ferdi Tayfur sağlık durumu: Ferdi Tayfur son hali nasıl, iyileşti mi?

Ayrıca oyunculuk kariyerine de adım atmış ve birçok filmde rol almıştır. Hem müzik hem de oyunculuk alanında önemli eserlere imza atmış olan sanatçı, aynı zamanda senaryo yazıp yönetmenlik de yapmıştır. Reklam filmlerinde de yer almış ve romanlar yazmıştır.