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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

        Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönüşü gecikti. Premier Lig'de Brighton forması giyen milli futbolcu, "Tüm çabalarıma ve doktorların desteğine rağmen sakatlığım beklenenden uzun sürdü" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:35
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        • 1

          Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönüşü gecikti.

        • 2

          Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi verdi.

          "Başlangıçta kısa bir sürede iyileşeceğimi düşündüm" diyen Ferdi Kadıoğlu, "Tüm çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen süreç beklediğimden uzun sürdü" ifadesini kullandı.

        • 3

          Son yapılan detaylı tetkikler neticesinde 2 Ocak'ta bir operasyon geçirdiğini duyuran milli futbolcu, "Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil; ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımıma her şeyimi vermek için kararlıyım" şeklinde konuştu.

        • 4

          25 yaşındaki oyuncu 30 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu. Ferdi Kadıoğlu yeni takımıyla Premier Lig'de ve Lig Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol attı.

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