Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Son yapılan detaylı tetkikler neticesinde 2 Ocak'ta bir operasyon geçirdiğini duyuran milli futbolcu, "Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil; ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımıma her şeyimi vermek için kararlıyım" şeklinde konuştu.