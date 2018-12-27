Ferda Yıldız Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Kaan Air Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2018 Kaan Air için nasıl geçti hedeflerinize ulaştınız mı?

Yıldız: 2018 iyi başladı ama sanki yılın ortasına geldiğimizde bir takım gelişmeler oldu ekonomide, bu Ağustos'ta pik yaptı, o yüzden 2018'i bir an evvel bitirip 2019'a başlamayı dört gözle bekliyoruz. Bizim açımızdan da bakarsak Türkiye'nin iyi olmadığı bir ortamda kimse iyi olamaz. Bunlara rağmen biz 2018 senesinde baya atılımlar yaptık; Helikopterin yanına bir de iş jetlerini koyduk Golfstream Jetleri de artık Türkiye'de, bunun yanında yurtdışında bir şirket alımı gerçekleştirmiştik ve bunu baya bir geliştirdik Almanya'da..Avustralya'da bir takım satışlarımız oldu orayla da iş yapıyoruz. Tabi 2018 çok iyi olabilirdi fakat son 5 ay bu kurlardaki hareketlilik zorluklar getirdi.

Sizin Helikopter'de iki yurtdışı firmasının Türkiye distribütörüsünüz..Neler yapıyorsunuz Türkiye pazarı nasıl sizin için?

Yıldız: Orman yangınları, hasta nakli, TEİAŞ'ın elektrik nakil hatlarını kontrol ediyoruz, ve şimdi 29 Ekim'den itibaren de Fatih petrol arama gemisinin helikopter hizmetini yani offshore dediğimiz hizmetini de biz veriyoruz. Şimdi 2'inci bir gemi daha gelecek.

Bu sene VIP olarak helikopter satışı olmadı çünkü şu anda herkes yatırımlarını dikkatli yapıyor veya askıya almış durumda. Jetler konusunda da bir ilerleme olmadı bu sene ama işletme konusunda oldu işte Türkiye Petrolleri Projesi'ni kazanmamız bizim için çok iyi oldu. Gerçekten Dünya çapında çok sofistike bir iş ve ağır şartları var. Türkiye'de böyle bir ihtisas yoktu ve bu işin bir Türk'e verilmesi bizim için önemli..ABD'li bir firmayla ortaklık çalışması içerisindeyiz umuyorum ki 2019'da bunu tamalayacağız.

Havacılıkta şu anda neredeyse tamamen yurtdışına bağımlıyız, girdilerimizin yüzde 80'ne yakını yabancı döviz cinsinden..

Siz Ayazağ'da bir de Heliport kurdunuz..Burayı genişletmeyi düşünüyor musunuz?

Yıldız: Biz sattığımız her ürünün servisini vermek istiyoruz doğal olarak Helikopterlere servis amaçlı bir Heliport yani Helikopter Havaalanı kuralım dedik..Ve Türkiye'nin ilk tescilli heliportu "Kaan Heliport" Ayazağ Maslak'ta kuruludur. Burayı da genişletmek istiyorum, yeni Helikopterlerimiz gelecek, ve biz ürünleri yerlileştiriyoruz Türk Pilotlarıyla Türk teknisyenlerle bakımları yapılacak tabi doğal olarak yurtdışına olan bağımlılığımızı azaltmak istiyoruz. Buraya yaklaşık bir 20 milyon Dolar'lık ek yatırımı konuşuyoruz..2019'da yatırıma başlamak istiyoruz fakat hala izinlerin hepsini çıkarabilmiş değiliz, 3 sene içinde tamamlamayı düşünüyoruz.

Sektörde Millileşme çalışmaları hangi noktaya geldi? Daha fazla neler yapılmalı yerli ürünleri üretmek için?

Yıldız: Mesela "Atak Projesi" bu meşhur Atak Helikopterimiz herkesin konuştuğu..gurur duyulacak bir ürün, TAİ tesislerinde üretiliyor Ankara'da, bu İtalyan'larla da ortak bir proje, fakat bizim hala motor bağımlılığız var hala motor ithal ediyoruz; kendimiz bir motor yapamıyoruz halen..çok zor bir şey kolay değil ama bence yapılmalı. Bu bizim yurtdışı satışlarımızda her zaman bir handikap olarak karşımıza çıkabilir.