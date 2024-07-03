Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
Bu gece ülke genelinde hava açık, yağmursuz olacak. Yine güneybatı yönlerden taşınan tozlar hava kalitesini biraz etkileyebilir fakat aşırı bir kirlilik yok
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Ege Bölgesi, iç kesimleriyle uzun bir kuraklık içinde, bölgede son 50 günde yalnızca 1 ya da 2 gün yağmur düşmüş geniş bir alan var.
Ege sonunda yağmura kavuşacak. Yarın ve cuma Ege Bölgesindeki yağmurlar gök gürültülü, iç kesimlerde yerel olarak şiddetli olacak.
EGE FERAHLAYACAK
İzmir, Muğla, Manisa, Kütahya, Burdur, Isparta gibi merkezlerde yarın öğleden sonra yağmurlar tempo kazanır. Bulutluluk ve yerel yağmurlar sırasında esecek serin rüzgarlarla hava uzun süredir kavrulan Ege’de yarın biraz ferahlayacak. İzmir’de sıcaklıklar 30-32°C’lere geriliyor.
Perşembe akşam saatleri Ege’den ayrılacak yağışlı hava, Eskişehir üzerine ilerleyecek. Eskişehir’de yarın akşam kuvvetli yağacak görünüyor, su baskınları ve caddelerde su birikintileri görülebilir.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Yarın sabah saatlerinden itibaren ayrıca Çanakkale-Balıkesir arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tahmini yarın sabah saat 10-11 gibi başlayacak yağışlar Çanakkale’nin iç kesimlerinde, Balıkesir merkezde ve Gönen-Biga arasında hayatı olumsuz etkileyebilir. Bu alanda yarın sabah-öğlen arası yer yer dolu yağışı da görülebilir.
İstanbul yarınki kuvvetli yağışlardan pek etkilenmeyecek. İstanbul-Kocaeli-Körfez arasında yarın öğleden sonra yer yer 15-30 dakika süreli yağmur geçişleri olur. Bu yağışlar henüz İstanbul hava tahmini için dolu riski içermiyor, yine de yağışların rotasını yarın öğlen meteoroloji radarından takip etmeli.
İSTANBUL'DA CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR
İstanbul’da ayrıca bu cumartesi öğlen-akşam aralığında yağmur ihtimali var, yaz sağanakları halinde hızlı geçen bir yağmura bu hafta sonu yakalanabiliriz. Hava sıcaklıkları Marmara’da gelecek 5 gün gündüz en yüksek 31-32°C’lerde seyredecek.
Gölge alanlarda serin esen rüzgarlar şehirlere ferahlık getiriyor, bu durum özellikle Marmara için pek değişmeyecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu ise yağmurlardan ve serin rüzgarlardan uzak, güneş altında kavrulmaya devam ediyor. Güneydoğu’da gelecek günlerde sıcaklıklar yine gölgede 38-42°C arasında seyrederken, 4-5 günlük dönemde yağmur görünmüyor.
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