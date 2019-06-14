Ferah Zeydan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan X Factor yarışması ile tanınan sesi ile dikkatleri üzerine çelen Ferah Zeydan Sinan Akçıl'ın desteği ile "Şarttır" adlı şarkıya düet yapmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Sinan Akçıl ayrıca Zeydan'ın teklisinin çıkmasında da elinden tuttu.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ferah Zeydan bugün katıldığı bir tv programında verdiği kilolar ile de dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki genç şarkıcı mide ameliyatı ile 60 kilo verdiğini açıkladı.

FERAH ZEYDAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi.Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.