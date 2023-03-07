Milli takım, 31 Mayıs-4 Haziran'da FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasına Antalya'da ev sahipliği yapacak. Vargas da 31 Mayıs'ta Güney Kore'yle oynanacak maçta ilk kez milli formayla sahaya çıkabilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki başarılı pasör çaprazının 31 Mayıs'ta başlayacak FIVB Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı formayı giyebileceğini belirtti.