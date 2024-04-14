Fenerbahçeli Serdar Aziz, geçirdiği sakatlıktan dolayı maça devam edemedi
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, maçta sakatlık yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Serdar, uzun süre formasından uzak kaldı.
Karagümrük maçında bir anda kendini yere bırakan 33 yaşındaki defansın yerine 72. dakikada Rodrigo Becao'ya oyuna girdi.