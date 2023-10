Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Takımın hem Avrupa’da hem de Süper Lig’deki başarılı grafiği hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, “Her şey yolunda. Mutluyum. Takım olarak da çok mutluyuz. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah bunu devam ettirebiliriz. Güzel bir hava yakaladık. Takımımızda kaliteli, tecrübeli isimler var. İyi başladık, iyi devam ettiriyoruz. Açıkçası 14’te 14 ile gidiyor olmamıza çok bakmıyoruz ki bunu hocamız da dile getirdi. Hocamız bize de, ‘Ben, 14’te 14, 15’te 15 diye hiç bakmıyorum’ diye. Biz, önümüzde hangi maç varsa onu kazanmaya odaklanıyoruz. İnşallah böyle kazanarak devam ederiz. Güzel bir şekilde devam ediyoruz.” dedi.

"İsmail Hoca Fenerbahçe camiasını, kulübünü bilen bir hoca"

İrfan Can, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgiliyse şunları söyledi:

“Hocamızı zaten önceden tanıyoruz. Bir önceki gelişinde de güzel bir serüven, güzel bir gidişat yakalamıştık. Bunu da devam ettiriyoruz. İsmail Hoca Fenerbahçe camiasını, kulübünü bilen bir hoca. Burada futbolcu olarak görev yapmış, şimdi de antrenör olarak burada olan güzel bir insan, güzel bir ağabeyimiz, babamız. Sevdiğimiz bir ağabeyimiz çünkü herkese diyalog kurarak güzel yaklaşıyor. İkili ilişkiler iyi olduğu zaman, takım içindeki karakterler de sağlam olduğu zaman her şey güzel gidiyor.”

"Herkes en iyisini vermek için çabalıyor"

Performansına dair bir değerlendirmede bulunan İrfan Can Kahveci, “Sakalıklarım geçtikten sonra hep kendime iyi bakmaya özen gösterdim, çalışmaya devam ettim. Kötü zamanlarımda bile çalışmaya, Fenerbahçe için her şeyi yapmaya devam ettim. Bu dönemin geleceğin biliyordum desem yalan olur ama bu zamanların gelmesi için çok çalıştım, çok mesai harcadım. Bu zamanların geldiğini görmek benim için mutluluk verici. İnşallah da bunu devam ettireceğim. Bu sene sadece ben değil, takım olarak çok istiyoruz. Her maç öncesi konuşuyoruz. Mesela Alanyaspor maçında ilk yarıyı 1-0 tamamladık, sonrasında 1-0 bitti maç. Bazı maçları böyle 1-0’lık skorlarla da kazanabiliriz ama içeride hep konuşulan şey, ‘1-0 yetmez, 2-0, 3-0, 4-0 yapalım’ oluyor. Takım içinde hep daha fazlasını isteyen oyuncu profilleri var. O yüzden bu da herkesi motive ediyor. Herkes gol atmak istiyor, herkes asist yapmak istiyor. Maç içerisinde de bunu her oyuncu gösteriyor. Bu da bir takım için gerçek anlamda iyi bir şey çünkü herkes en iyisini vermek için çabalıyor.” diye konuştu.