Fenerbahçeli Fred, Süper Lig'deki ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.
Trabzonspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Süper Lig’deki ilk golünü attı.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada iki gol atan Fred, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu 18 lig maçında görev alırken, 3 de asiste imza attı.