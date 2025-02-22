Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho yemekte buluştu

Fenerbahçe yönetiminin önemli isimleri, Galatasaray derbisi öncesi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho, asbaşkanlar Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi, Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

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Derbi öncesi Ali Koç ve yöneticilerin neşeli tavrı dikkat çekerken, Mourinho'nun da oldukça moralli olduğu görüldü.