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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u Novak ve Pelkas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. 3 maçlık galibiyet özlemine son veren sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 32 puana yükseldi. Spor yazarları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını yorumladı

27.12.2021 - 09:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe kazandı ama Fenerbahçe'de çok şey eksik... Futbolda bir laf vardır, "Takımın böcüğü ölmüş" diye... Diğer bir deyimle havası kaçmış, gazı kaçmış. İlk yarıya bakıyoruz, Malatyaspor ya herro ya merro diyor, mücadele yok, top bir o kalede bir bu kalede. Malatya da Fenerbahçe de 3'er 4'er pozisyon yakaladılar. İşte bunlardan birini Novak gole çevirdi. Malatya ofsayt taktiği yapıyor, Fenerbahçe'nin sol beki Novak, Mert Hakan'dan güzel bir asist alıyor ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiriyor. 

  • İkinci yarı Malatya önde basmaya başladı. Hatta Fenerbahçe bir müddet bocaladı da... Maçı rahatlatan, oyuna sonradan giren Pelkas oldu. Ceza alanına girdi, topu sağına çekti, köşeye bırakıverdi. Sonuç iyi gibi görünse de takım asla iyi değil. Malatyaspor ise takviye yapmazsa düşmenin bir numaralı adayıdır.

  • GÜNTEKİN ONAY: Dünkü maçı sadece 10 dakika izleyen biri rahatlıkla Malatyaspor’un ligdeki pozisyonunu tahmin edebilirdi. Süper Lig’de bu kadar oyun disiplininden uzak, dağınık, coşkusuz bir takım görmedik. Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe de sahaya ‘lütfen’ çıkmış gibiydi. Bu kadar düşük tempoda seyreden maçta sarı lacivertliler Filip Novak ile golü erken bulmalarına rağmen kolaylıkla farka ulaşacağı maçta kendilerini pek de sıkmadan oynamayı tercih edince ortaya yavan bir futbol çıktı.

  • Kazanmak önemli ancak dünkü temposuz ve isteksiz futbolla Yeni Malatyaspor dışındaki bir rakip Fenerbahçe’ye saha içinde ciddi sorunlar yaratabilirdi. Sarı lacivertlilerin ikinci yarı öncesi teknik adam sorununu ivedilik ile çözmesi şart.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe'yi 2 maçtır karşılaşmalara MİM hazırlıyor. M-esut / İ-rfan ve / M-ert Hakan'dan oluşan MİM, ilk maçlarında işi batırdılar. 9 kişilik Karagümrük'ü yenememe utancının en başta gelenlerinden oldular. Malatya maçına bu kez hak eden Crespo'yu 11'e koyarak başladılar. Valencia yerine Serdar Dursun; Nazım yerine de Osayi vardı. MİM ekibinden Mert Hakan'ın güzel asisti ile Novak skoru buldu. Sonrası saldım çayıra mevlam kayıra.. 

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