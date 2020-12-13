Erol kardeşim. Bir şanssızlığın var. Sende papaz fazla! Hepsi general. Hem de hepsi orgeneral. Asker kaç tane var söyler misin? Bak şu ana kadar teknik, taktikten hiçbir şey bahsetmedik. Neden çünkü öyle bir şey yok ki bahsedelim. Dün teknik-taktik kimde vardı? 90 dakika boyunca Malatyaspor'da. Hem de müthiş.