Fenerbahçe'ye Wilbekin'den kötü haber!
Fenerbahçe Kulübü, Olympiakos maçında dizinden sakatlanan Scottie Wilbekin'in sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in açılış haftasında evinde Yunan ekibi Olympiakos'u 82-71 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin yıldız oyun kurucusu Scottie Wilbekin ilk çeyreğin sonunda şuta kalktığı pozisyonda sağ dizinden sakatlandı.
Acı içinde yerde kalan 31 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarının yardımı sonrası soyunma odasına gitti.
ÇAPRAZ BAĞI YIRTILDI, SEZONU KAPATTI!
Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Scottie Wilbekin'in ameliyat olacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır." denildi.