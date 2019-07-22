Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Wolfsburg maçı hangi kanalda? soruları sarı lacivertlilerin çıkacağı hazrılık karşılaması öncesi araştırılıyor. Fenerbahçe Wolfsburg hazırlık maçının FB TV'de ya da şifreli yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte Fenerbahçe Wolfsburg maçı ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe Wolfsburg hazırlık karşılaşması, 22 temmuz pazartesi yani bugün, Kapfenberg Franz Fekete Stadyumu’nda TSİ 19.30’da başlayacak.

FENERBAHÇE WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA? AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Wolfsburg maçının FB TV ve FB TV Youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanacağı söylenmişti. Ancak Fenebahçe'den yapılan resmi açıklamada karşılaşmanın Smart Spor'da şifreli olarak yayınlanacağı belirtildi. İşte Fenerbhaçe'den yapılan o açıklama:

"Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da kamp yapan Futbol A Takımımız, üçüncü hazırlık maçını 22 Temmuz Pazartesi günü (bugün) oynayacak. Kapfenberg Franz Fekete Stadyumu’nda Almanya ekibi VfL Wolfsburg ile oynanacak mücadele TSİ 19.30’da başlayacak. Maçın yayın haklarına sahip olan Smart Spor karşılaşmayı yayınlayacaktır."

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PERFORMANSI

Fenerbahçe, Wolfsburg maçı öncesi Türkiye’de 2 hazırlık karşılaşması oynarken Boluspor’u ve Bursaspor’u 2-0’lık skorlarla mağlup etmişti.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, yarın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kafile, Hertha Berlin karşılaşmasından sonra ise Türkiye'ye dönecek.

21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe, Graz şehrindeki ilk antrenmanını bu akşam basına açık olarak gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE, KAMP İÇİN AVUSTURYA'DA

Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları için dün Avusturya'ya gitti.

İstanbul'dan öğle saatlerinde özel uçakla hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Graz kentine ulaştı. Fenerbahçe kafilesini, Graz Havalimanı'nda bir grup Türk taraftar karşıladı. Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdiler. Taraftarlar en fazla ilgiyi teknik direktör Ersun Yanal ile oyunculardan Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues'e gösterdi.

ELJIF ELMAS KAFİLEDE YOK

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas ise kamp kadrosunda yer almadı.

Milli takımlarıyla maçlar oynayan Reyes, Isla ve Dirar Avusturya kampına katılmayacak. Bu 3 oyuncu İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarına dahil olacaklar.

Sarı-lacivertli takımda Barış Alıcı ile Bursaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Okan Turp da Avusturya kampına getirilmeyen oyuncular arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında şu oyuncular yer aldı:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.