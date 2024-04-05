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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı "fair play" jestleri! - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı "fair play" jestleri!

        Fenerbahçe ile Trabzonspor, olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki oyuncu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor. Fenerbahçe, Eren Elmalı'yı, Trabzonspor ise Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:34
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        F.Bahçe ve Trabzon'dan "fair play" jesti!
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        Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor.

        Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kuruluna yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.

        Trabzonspor'un Serdar Dursun'u ödüle aday göstermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp de bu jeste jestle karşılık verdi.

        Fenerbahçe Kulübü de bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.

        TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kulübün müracaatlarının kurula ulaştığını belirterek, kararın en yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

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