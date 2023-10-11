Kadın voleybolunda 2023-2024 sezonu, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ile başlayacak. Organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım ise Eczacıbaşı Dynavit oldu. Turuncu-beyazlılar, ilki 2010 - 2011 sezonunda olmak üzere 5 kez kupayı müzesine götürdü. Eczacıbaşı, bu başarıyı üst üste 3 kez elde eden tek kulüp olarak da dikkat çekiyor.