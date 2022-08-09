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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Jorge Jesus'a sert eleştiri: Burası Al-Hilal değil! - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Mergim Berisha ile beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında sahasından 1 puanla ayrıldı. Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını yorumladı

09.08.2022 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Ümraniye, Rangnick’in tespitini hatırlattı. Kadıköy’de sahaya çıkan Ümraniye’yi cumartesi günü Liverpool’a karşı Liverpoolluk taslayan Fulham’a benzeteceğim izninizle... Ümraniye, Geraldo-Lenjani gibi iyi takviyelerle güçlenmiş; müsabakaya misafir gibi değil ev sahibi gibi başladılar adeta. 

  • İlk yarıda Fenerbahçe’yle hemen hemen eşit sayıda pas yaptılar, şut istatistiği 8-7, kornerler 3-4, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 8-11’di devrenin sonunda. Tabela dışında hemen her şey istediği gibiydi Recep Uçar’ın ilk devrede. Aslında ikinci devreye daha tempolu başlayan ve özellikle Ferdi’nin kanadından pozisyonlar yaratan taraf Fenerbahçe’ydi. Ancak Ümraniye’nin aynı maçta ikinci kez korner organizasyonuyla skor yapmasıyla momentum değişti. 

  • Hem Glumac, hem de Gheorghe’nin gollerindeki akıllı korner organizasyonları bana Ralf Rangnick’in o güzel tespitini hatırlattı: “Futbolda artık gollerin yüzde 30’u duran toplardan geliyor. Öyleyse her takımın idmanların yüzde 30’unu da duran toplara ayırması gerekmez mi?”

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Türkiye'ye gelen büyük kariyerli hocaların ilk düştükleri hata çukuru burayı Arabistan falan sanıp ligi ve rakipleri küçümsemeleri. "Benim bir oyunum var bunu oynarız" demeleri. Hiddink ilk maçında 6 yedi. Rijkaard ve Vicente Del Bosque gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonları teneke bağlanarak yollandı. Tamamı, büyük özgüvenleri ve değişmeme, dönüşmeme kibirleri nedeniyle başarısız oldular. Jorge Jesus'ta da umarım bu kibir yoktur.

  • Tempoya, dikine oyuna evet ama tempo adı altında saçma sapan sakar futbola hayır. Hız yapma isteğine evet ama buranın Türkiye olduğunun farkına varılıp sete de yerleşmeyi inkar etmeye hayır. Bu ligi Arabistan ligi sanmaya hayır. King'e hayır. Arda Güler'e uymayıp King'e uyan bir sistemi kabul etmiyorum. 

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