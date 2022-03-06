SON 24 LİG MAÇINDA KAZANAMADI!

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip gelirken, 11 defa berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Trabzonspor, ligde Fenerbahçe deplasmanında en son 23 Ağustos 1997'de kazanmıştı. Bordo-mavililer 16 Haziran 2020'de Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertlileri Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti.