FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Türkiye Süper Toto Süper Lig 28.hafta mücadelesinde bordo mavilileri konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

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