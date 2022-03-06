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Fenerbahçe Trabzonspor maçı CANLI YAYIN izle! Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda ve şifresiz canlı yayın nasıl izlenir?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fenerbahçe, Türkiye Süper Toto Süper Lig 28.hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig puan durumu sıralamasında 46 puanla 4 sırada yer alırken,Trabzonspor 66 puanla zirvede yer alıyor. Her iki takım da Türkiye Süper Lig'inden 3 puanla dönmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. İşte, mücadeleye dair bilgiler...

06.03.2022 - 17:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 46 puanla 4.sırada yer alan Fenerbahçe, Süper Lig 28. hafta mücadelesinde 66 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı kanaryalar, Trabzonspor karşısında üstünlük elde etmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. 

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi, 19:00'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, Türkiye Süper Toto Süper Lig 28.hafta mücadelesinde bordo mavilileri konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

    Mücadeleyi canlı takip edebilmek için beIN ya da beIN Connect üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

  • Fenerbahçe - Trabzonspor sakat ve cezalılar 

    Fenerbahçe: Mesut Özil (Şüpheli), Luiz Gustavo (Sakat), Enner Valencia (Sakat), Filip Novak (Sakat), Ferdi Kadıoğlu (Sakat)

    Trabzonspor: Marek Hamsik (Sakat), İsmail Köybaşı (Sakat), Vitor Hugo (Sakat), Dorukan Toköz (Sakat)

  • Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Berat, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

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