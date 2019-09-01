Fenerbahçe - Trabzonspor maçına doğru...

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.