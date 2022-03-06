STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

YEDEKLER: Berke, Sosa, Ozan, Mesut Özil, Berisha, Pelkas, Arda Güler, Nazım, Tisserand, Çağtay

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Serkan, Trondsen, Berat, Yunus, Yusuf, Kouassi, Koita, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

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FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak.

Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı. Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.

> İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.

TRABZONSPOR CEHPESİ

Ligde 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 17 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçını kazanması halinde galibiyet serisini 6 maça çıkaracak.

> Ligde 24 yıldır Kadıköy hasreti

Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.

131. RANDEVU

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 130 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 164 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 99 golle cevap verdi.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 63 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

24 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.