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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda sahaya indi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda sahaya indi!

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:15
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          Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

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          Sarı-lacivertli kafile, bugün öğle saatlerinde geldiği Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho, idman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi ve tek tek tokalaştı.

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          İdmanın ilk bölümünde Mourinho, futbolcularla toplantı yaparken daha sonra düz koşu, ısınma ve esneklik çalışması gerçekleştirildi. 3 gruba ayrılan futbolcular minyatür kalede pas ve şut çalışması yaptı.

        • 4

          Daha sonra istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, diğer sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk gününde son olarak esneklik çalışması yapılırken, idman sona erdi.

        • 5

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic'in yanı sıra sezon bitiminde milli takım kampına katılan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel izinli oldukları için kampta bulunmuyor. Djiku ve Osayi, 26 Haziran Çarşamba günü kampa katılacak.

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          İşte idmandan kareler...

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