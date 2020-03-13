13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.
MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.
FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, Konya'da kadroda yer alamayacak.
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.
38. RANDEVU
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.
Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.
Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!