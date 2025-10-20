Fenerbahçe- Stuttgart maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Nice'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Stuttgart karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Temsilcimiz, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken, 62 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...