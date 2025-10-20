Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe- Stuttgart karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler 3 puan topladı. Peki, "Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe- Stuttgart maçı yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe- Stuttgart maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Nice'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Stuttgart karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Temsilcimiz, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken, 62 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe- Stuttgart maçı biletleri 21 Ekim Salı günü saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)
21 Ekim Salı günü saat 18.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
22 Ekim Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI BİLET FİYATI NE KADAR?
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
4. Hafta
6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)
5. Hafta
27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)
6. Hafta
11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)
7. Hafta
22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)
8. Hafta
29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)
