Şu ana kadar Murat Sağlam ve Max Kruse dışında transfer yapmayan takım, 2 gün sonra Topuk Yaylası'nda kampa başlıyor. Ali Koç'un; Aziz Yıldırım ile girdiği yarışta eleştirilerinden biri de transferlerin hiç bir zaman kampa yetiştirilememesi ile ilgiliydi. Şimdi bir türlü açıklanmayan ama artık kokusu çıkan (sattığın kadar al) UEFA kararı bekleniyor olabilir. Ama bu karar temmuz ortası çıkarsa ne yapacaksınız? Bir hedef koymalısınız. Demelisiniz ki "şu tarihte transferi tamamlamış olacağız."