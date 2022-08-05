SERDAR ALİ ÇELİKLER: Belli oldu. Jorge Jesus aslen 3'lü olarak sete başlatıyor takımını. Sonra Aaro öne çıkıyor ve orta alana bir kişi eklenmiş oluyor. Muhtemelen herkes sağlam ve fit olduğunda şöyle olacak: Serdar Aziz, Aaro ve Luan Peres'li geri 3'lü. Osayi sağ Alioski sol kenar. Lincoln/İrfan/MHY ve Zajc/Crespo/Ferdi'den oluşan orta merkez. Önde Rossi'nin yerine Joao Pedro kesin. Emre Mor yerine İrfan olabilir. Hatta Lincoln de.. Bruma'yı da kullanmayı düşünecektir.