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Fenerbahçe - Slovacko maçının yazar yorumları - Lincoln gecenin yıldızı oldu - FB haberleri - MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Slovacko maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln'ün golleriyle 3-0 mağlup etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyunla galibiyete rahat uzanan temsilcimizde Lincoln attığı 2 golün yanı sıra 1 de asistle gecenin yıldızı oldu. Spor yazarlar mücadeleyi yorumladı

05.08.2022 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Deneyimli Slovacko’nun makine düzenine taşıdığı oyununa karşılık yeni bir Fenerbahçe futbolu var sahada. Jorge Jesus, üçüncü resmi maçta da güçlü önde baskıyı tercih etti. Pres başarılıydı, yaşlı Slovacko savunması bolca hataya zorlandı. Ancak tek gelişim bu değildi: Fenerbahçe topa sahipken de geriden daha iyi kurmaya başlamış oyunu. 

  • Üstelik bunu burada daha ilk maçını oynayan Gustavo Henrique ile başarmak da önemli. Dünün konuşulmaya değer tek adamı Gustavo Henrique değildi elbette. Hazırlık döneminde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Lincoln beni ziyadesiyle mahcup etti, hem özgüveni hem de kalitesiyle onu izlemek bir zevkti dün gece.

  • Elbette Jorge Jesus, kafasındaki pres-yoğun oyunu Dinamo önünde de oynatmaya çalıştı ama dün Kadıköy’deki müsabaka sanırım Portekizli’nin düşüncelerini tam anlamıyla sahaya yansıttığı ilk maçtı. 

  • Jesus-ball’un Türkiye’deki ilk gösterimi diyebiliriz sanırım dün gece için. Ve bu gösterim, gelecek için umut vericiydi bence. 

  • ŞANSAL BÜYÜKA: İlk defa izledim. Yanılır mıyım bilemem. Elbette bir Alex değil... Asla değil... Ama Alex sonrası uzun yılların ardından ilk defa Fenerbahçe’de bir futbol aklı gördüm: Lincoln Henrique... Büyülü bir solak... Top ayağına yapışıyor ve yakışıyor. Adrese teslim pas atabiliyor. Oynuyor, oynatıyor. Saha içi liderliğine aday... Kalabalıklardan iyi çıkıyor.

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