Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turunda günün kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu saat 21:00'de başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı 23 Kasım Salı akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR CANLI YAYIN

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe : Altay, Lemos, Sadık, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ömer Faruk, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu

Samatta.