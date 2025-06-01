Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı

Bu maçın ardından Galatasaray ile taraftarı önünde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki son derbi müsabakasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon derbi maçlarda taraftarlarına galibiyet yaşatamadı.

1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Ligdeki 4 derbide 1 puan toplayıp 11 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da Galatasaray'a yenildiği çeyrek final maçıyla havlu attı.