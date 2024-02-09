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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Serdar Dursun'u resmen açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Serdar Dursun'u resmen açıkladı!

        Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen eski oyuncusu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:19
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        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
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        Fenerbahçe, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.

        Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.

        Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonun başında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sarı lacivertli formayı 64 maçta giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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