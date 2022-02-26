Fenerbahçe Safiport farklı kazandı

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Samet Biner, Yarkın Keskin

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 18, Williams 8, Tuğçe Canıtez 9, Iagupova 9, Hartley 19, Bazoukou 17, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz 3, Şerife Alperi Onar 12

Elazığ İl Özel İdare: Cicic, Vintsilaiou 3, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 13, Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 1, Nisa Yalçın

1. Periyot: 24-9

Devre: 48-22

3. Periyot: 77-34